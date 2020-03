Município de Rodrigues Alves tem primeiro caso suspeito de coronavírus

A cidade de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, interior do Acre, tem o primeiro caso suspeito de coronavírus. É um idoso que chegou esta semana de uma viagem à Fortaleza e apresenta sintomas gripais.

Ele está internado na unidade mista de Rodrigues Alves e segundo o secretário Municipal de Saúde, Júlio Martins, será encaminhado para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, que é a unidade de referência da região.

A família do idoso segue em casa em Rodrigues Alves e não apresenta sinais da doença.

Em Cruzeiro do Sul há três casos suspeitos à espera de resultado de exames.