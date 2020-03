Jovens compram bolo e “comemoram” um ano de ginásio de esportes fechado

Foi com ironia que alguns jovens de Senador Guiomard protestaram contra as atuais condições do único ginásio de esportes do município. A praça esportiva que deveria ser uma opção de lazer e receber jovens e adultos para a prática de atividade física está abandonada e completando um ano que está com os portões literalmente fechados. No lugar do futsal, vôlei, basquete e handebol, só tem sujeira e destruição por todo lado.

Cansados de cobrar e nada acontecer, os jovens fizeram da ironia o seu protesto. Compraram o bolo personalizado para “comemorar” um ano que o ginásio está fechado.

O mais triste para a juventude que em tempos de domínio das facções criminosas precisa cada vez mais do esporte é que não há hem previsão para ser recuperado.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com Júnior Santiago, chefe do departamentos de esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE). A notícia não é nada boa para os amantes do futebol em Senador Guiomard. Apesar de declarar que o governo tem interesse em reformar, não há data, nem recurso no momento para recuperar a praça esportiva.

“Eu estive lá em Senador Guiomard vendo a situação do ginásio na manhã nesta segunda-feira. Aquela praça esportiva estava cedida à prefeitura do município, que não teve mais interesse em ficar com o ginásio. O secretário pediu e já fizemos um pedido para Seinfra para que eles façam um levantamento dos custos para verificarmos como podemos fazer essa reforma”, diz.