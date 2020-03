Internautas criticam donos do Tardezinha Grill & Fishes por manter restaurante aberto

Um dos locais mais frequentados de Rio Branco, o Tardezinha Grill & Fishes, foi duramente criticado por clientes e internautas na noite desta terça-feira, 17, no Instagram.

As críticas começaram depois que o bar, por meio das redes sociais, informou que irá continuar com as portas abertas mesmo após o governo do estado confirmar três casos de Coronavírus no Acre.

A internauta Rebeca Laura criticou duramente o estabelecimento, dizendo que os donos estariam subestimando o Covid-19.

“Podem estar subestimando o vírus fazendo isso pois vocês não tem controle de quem entra ou sai do estabelecimento. Podendo levar a uma pessoa infectada (sem saber pois demoram em torno de 14 dias até surgirem os primeiros sintomas) entrar no estabelecimento de vocês e infectar todos ali dentro. Levando em consideração a maior parte do público de vocês, que são empresários, pessoas do ramo que estão sempre viajando… Podem estar colocando em risco não só a vida dos clientes de vocês, mas também os próprios funcionários e familiares. Infelizmente a maioria dos brasileiros está subestimando esse vírus”, afirmou.

A internauta Lidiany Magalhães afirmou que o bar está brincando com coisa séria.

“Até o momento a nossa MAIOR prevenção é o recolhimento, evitar aglomerações acima de tudo é o mais importante!!!Como assim não vão fechar ? Adoro o tardezinha mas estão brincando com coisa séria colocando em risco até mesmo os funcionários casa”, relatou.

