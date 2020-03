Final do primeiro turno do Acreano será decidida sem a presença da torcida

O decreto do governador Gladson Cameli com medidas de prevenção ao coronavírus publicado no Diário Oficial já tem um impacto direto em um evento esportivo.

A proibição da realização de eventos com mais de 100 pessoas e que disputas esportivas sejam realizadas sem a presença de torcida atinge a final do primeiro turno do Campeonato Acreano, marcada para acontecer a partir das 16 horas desta terça-feira, 17.

A decisão entre Atlético e Galvez era para ter acontecido no último domingo e as equipes chegaram a disputar 30 minutos do primeiro tempo quando a falta de energia provocada por um acidente nas proximidades do estádio Arena Acreana obrigou a interrupção da partida.

Ficou acordado que as duas equipes entram em campo com a mesma formação do momento em que o jogo foi paralisado e a partida vai recomeçar a partir dos 30 minutos da primeira etapa.

Não há vantagem e se o jogo terminar empatado a decisão será nos pênaltis.

O campeão do primeiro turno além de garantir a vaga na final também garante presença na Copa do Brasil do ano que vem.

A Federação de Futebol do Acre informou ainda de quem comprou o ingresso para a final não será reembolsado.