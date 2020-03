Cruzeiro do Sul não registra correria nos supermercados

As cenas de pessoas indo às compras em supermercados em Rio Branco para estocar alimentos temendo a proliferação do coronavírus e a falta de alimentos não se repete em Cruzeiro do Sul. A movimentação é normal e segundo a Associação Comercial, os supermercados estão abastecidos e com estoque. “Não há motivo pra fazer estoque em casa porque não vai faltar alimentos na cidade”, explica o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha.

Os itens em falta são máscaras e álcool em gel. O álcool será repostos no início da próxima, mas segundo Luís, há dificuldade na aquisição de máscaras.

REVENDA DE ÁLCOOL GEL

O empresário do ramo de supermercado, Neto do Cohab, diz que normalmente vendia por semana 48 frascos de álcool em gel e agora são quase 2 mil frascos do produto. Ele conta que muita gente resolveu faturar em cima do problema da transmissão do Covid-19.”Eu vendia a R$ 4,99 e muita gente comprava e revendia de R$ 10 ai tive que restringir pra duas unidades por pessoa”, destaca.

Outra medida do empresário contra a disseminação do coronavírus foi a adoção do uso de máscaras por parte dos colaboradores nas 3 lojas. Os cerca de 150 colaboradores trabalham com máscaras no atendimento ao público. Os clientes gostaram. Rocilda Rocha diz que “a medida protege a todos. Eu gostei e me senti mais segura”.