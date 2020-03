Coronel Ricardo Brandão assume a SEPLAG de Gladson Cameli

Uma das mais importantes e estratégicas secretarias do governo acreano tem um novo titular. O coronel da Polícia Militar, Ricardo Brandão, que até então era secretário adjunto de justiça e segurança pública, é o novo homem forte da Secretaria de Planejamento e Gestão. A nomeação consta na edição desta terça-feira, 17, do Diário Oficial.

Ricardo vai ter o desafio de gerir uma pasta que costuma sofrer interferências políticas e intromissões até mesmo de outros secretários. Há ainda a proposta de desmembramento da pasta. Foi esse cenário que fez com que Maria Alice, que era titular da pasta, pedisse para sair do governo no último mês e fevereiro.

Gladson ainda não anunciou quem assume o cargo de secretário adjunto na segurança pública no lugar de Ricaro Brandão.