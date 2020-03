Coronavírus no Acre: OCA suspende atendimento ao público a partir desta quarta-feira

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco, suspenderá seis serviços pelo prazo de 15 dias a partir desta quarta-feira, 18. A medida visa atender orientações dos órgãos de saúde pública que divulgaram que três casos de coronavírus já foram diagnosticados no Acre.

Apesar da suspensão dos serviços, a direção da OCA afirma que diversos serviços estão disponíveis na internet www.gsp.ac.gov.br/servicos-pela-internet.

A mesma medida será estendida a OCA localizada no município de Xapuri.

O secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão, informou que ainda nesta quarta-feira será decidido o protocolo emergencial para atendimentos especiais mediante prévio agendamento em serviços ligados diretamente ao Estado.

Já os atendimentos de entidades públicas e privadas que não pertençam a administração do Estado, como Polícia Federal e Energisa, deverão ser buscados agora em suas respectivas sedes ou espaços destinados exclusivamente a isso.

O governo do Estado reforça que tem seguido as determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar aglomerações que possibilitem a proliferação do novo coronavírus. A OCA reúne diariamente entre 2,5 a três mil pessoas, com cerca de 6 mil atendimentos.