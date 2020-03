Centros daimistas suspendem trabalhos e não recebem visitantes

A direção da Colônia 5 mil em Rio Branco e do Céu do Mapiá, dois dos Centros de Daime mais tradicionais do Acre e Sul do Amazonas e que recebem visitantes do mundo inteiro, publicaram nas redes sociais a suspensão dos trabalhos nas igrejas e anunciaram que não receberão pessoas de fora pelos próximos dias.

O objetivo é proteger os moradores e principalmente os idosos e crianças , que são do grupo de risco para o Covid-19.

O trabalho espiritual de São José, que seria realizado na noite desta quarta-feira, 18, bem como os demais, estão suspensos até nova decisão da diretoria.

Desde a década de 70 a Colônia 5 mil recebe visitantes do Brasil e várias partes do mundo que buscam conhecer o Daime, uma bebida feita a partir de um cipó ( jagube) e a folha ( chacrona) usada em trabalhos religiosos. O Mapiá recebe milhares de visitantes desde os anos 80 .

Os dois Centros estão sob gestão do padrinho Alfredo Gregório de Melo, pai de Sebastião Mota, fundador das duas igrejas.