Coronavírus: Câmara de Rio Branco suspende atividades e vereadores terão viagens canceladas

Na manhã desta terça-feira, 17, a presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Lene Petecão (PSD), usou a tribuna para falar que as atividades da Casa serão parcialmente suspensas a fim de evitar possibilidade de geração de pânico com o coronavírus (Covid-19).

Lene relatou que reuniu com os demais parlamentares para discutir alguns pontos que vêm sendo questionados pela imprensa, a pedido dos servidores da Casa.

“Me reuni com todos os vereadores e definimos que em defesa da maioria e utilizando a consciência coletiva, estaremos suspendendo parcialmente as atividades nesta casa, pois nosso corpo de servidores são na sua maioria da situação de risco e queremos ter essa atenção com eles e com todos nós. Estaremos seguindo as orientações do decreto estadual e da saúde para esse momento, sem querer gerar qualquer tipo de pânico, apenas prevenção’, afirmou.

A vereadora afirmou que a Câmara estará adotando campanha orientativa. Segundo ela, a Câmara estará com a galeria fechada ao público para evitar aglomeração. As sessões poderão ser acompanhadas pelo Youtube da Câmara de Rio Branco.

“Irá ocorrer limitação de acesso dos assessores; suspensão de viagens; suspensão de audiências públicas e sessões solenes; cancelamento da corrida e da entrega do prêmio mulher destaque”, encerrou.