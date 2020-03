Brasiléia para escolas e reduz atividade pública contra coronavírus

A prefeita Fernanda Hassem adotou a série de medidas para barrar a disseminação do coronavírus, em Brasiléia, cidade em fronteira com a Bolívia. Naquele país já existem casos confirmados da doença.

Fernanda criou um comitê de acompanhamento e prevenção à doença composto por secretários e coordenado pelo Gabinete da Prefeita.

Estão proibidas aglomerações com mais de 25 pessoas e as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas até 31 de março, e servidores com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas poderão realizar trabalho de casa.

O expediente da Prefeitura de Brasiléia será em horário corrido a partir de 18 de março, das 7h às 13h. As viagens e deslocamentos de servidores só são autorizados em casos excepcionais.