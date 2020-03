Bolsonaro anuncia que Brasil vai fechar fronteira com Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta terça-feira (17) que vai fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela, por conta da crise do coronavírus.

O presidente disse que a determinação constará em uma portaria a ser publicada na quarta-feira (18) no Diário Oficial da União.

A decisão, disse Bolsonaro, não vai valer para tráfego de mercadorias.

“Amanhã tem a portaria. O tráfego de mercadorias vai continuar acontecendo. Se fechar o tráfego com Venezuela, a economia de Roraima desanca”, declarou, ao chegar ao Palácio da Alvorada.