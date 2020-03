Aulas da rede municipal de Cruzeiro do Sul são suspensas

O prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro anunciou a suspensão das aulas nas escolas da rede municipal de ensino a partir desta quarta feira, 18 durante duas semanas. O objetivo é evitar possível prorrogação do coronavírus.

Também disse que servidores municipais acima de 60 anos devem ficar em casa. “Vamos fazer o que estiver ao alcance do Município para evitar que esse vírus chegue e se espalhe . Vamos editar um Decreto com orientações para as instituições e iniciativa privada”.

Cordeiro disse que está averiguando se uma mulher que mora em Cruzeiro do Sul é um dos casos positivos para o Covid-19, em Rio Branco.

Em Cruzeiro do Sul há três casos em investigação. Os três cumprem quarentena em casa.