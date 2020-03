Associação dos supermercados do Acre garante que não há registro de desabastecimento

Com a confirmação dos primeiros três casos de coronavírus no Acre e as medidas adotadas pelo poder público, como a suspensão das aulas, é normal que as pessoas passem mais tempo em casa.

A nova situação já provocou mais uma fake news da possibilidade de desabastecimento de itens nos supermercados. A falsa informação levou a Associação dos Supermercados do Acre (Asas) a emitir uma nota oficial afirmando que não há desabastecimento e que toda a cadeia de abastecimento segue funcionando normalmente.

Leia a nota:

NOTA OFICIAL

A Associação Acreana de Supermercados (Asas) informa que o abastecimento nas lojas que integram o autosserviço acreano — que constitui atividade essencial para a economia — segue dentro da normalidade.

O aumento nos casos de coranavírus tem gerado maior procura por álcool gel, que é um produto preventivo para essa doença, e também por alguns itens de primeira necessidade, como papel higiênico, por exemplo. Contudo, não há registros de desabastecimento das gôndolas, especialmente em relação à itens essenciais para o consumo das famílias.

A entidade, está monitorando essa questão de forma permanente e também destaca que todos os elos que integram a cadeia de abastecimento (produtores, indústrias, distribuidores, transportadores e varejo) estão empenhados em manter a qualidade operacional das mais de quase 200 lojas do setor, no estado, que atendem, diariamente, milhares de consumidores.