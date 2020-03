Aleac suspende sessões, audiências públicas e reduz fluxo de populares na casa

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre decidiu cancelar todas as sessões solenes, audiências públicas, encontros com categorias, bem como reduzir a participação do público nas sessões, reduzindo de 80 para 30 a ocupação de pessoas na galeria. A medida, a ser decretada pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior (Progressista), foi tomada de comum acordo com os demais parlamentares.

Todos os encontros agendados com categorias e classes de trabalhadores também foram canceladas como, por exemplo, a que deveria acontecer amanhã com motoristas de táxi lotação e toyoteiros. O objetivo era tratar da cobrança abusivas de multas. De acordo com Nicolau Júnior, o Legislativo não pode ficar alheio a pandemia do coronavírus, em vias de chegar ao Acre. Segundo ele, é necessário todo esforço para proteger a população.

O Decreto está sendo confeccionado nesse momento pela assessoria técnica da Mesa Diretora e será publicado ainda hoje para o conhecimento da população.