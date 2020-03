Abusivo: máscara aumenta de R$ 12 para R$ 200 em farmácia de Sena Madureira

Com a procura gigantesca pelas máscaras cirúrgicas, após a confirmação de três casos de coronavírus no Acre, o preço da máscara saltou para 200 reais a caixa. Antes da pandemia, a proteção era comercializada a 12 reais a caixa com 100 unidades.

A denúncia partiu de uma funcionária pública, que entrou em contato com o grupo radar 104. “Estou indignada. Fui em uma determinada farmácia na cidade em busca de comprar máscaras cirúrgicas e o atendente disse que a caixa estava custando R$ 200”, esbravejou.

Mais cedo, várias pessoas haviam reclamado do aumento considerado abusivo nos produtos mais procurados do dia: máscaras, álcool gel e vitamina c.

Em Rio Branco, a fiscalização fechou um estabelecimento que usou esse tipo de prática para aproveitar a ocasião.

Em Sena Madureira, órgãos de fiscalização não se pronunciaram sobre as denúncias até a noite desta terça-feira.