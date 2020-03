Vanda Milani votará a favor de MP que libera recursos para o enfrentamento do coronavírus

A deputada Vanda Milani (SD) se manifestou pelas redes sociais favorável à medida provisória que garantiu R$ 4,8 bilhões para os estados e municípios enfrentarem a crise de saúde pública provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). Ela explica que os valores foram retirados de emendas individuais e coletivas ao Orçamento já destinadas ao Fundo Nacional de Saúde.

“Esses recursos seriam liberados para unidades apontadas pelos parlamentares em seus respectivos estados, no meu caso, no Acre. Abrimos mão de parte das despesas vinculadas às emendas parlamentares para ajudar a conter os efeitos da covid-19”, explicou a deputada.

Ainda de acordo Vanda Milani, os recursos serão liberados para os estados e municípios de acordo com as fases de combate à pandemia. Além dessa ação que contou com um acordo coletivo de deputados e senadores, a parlamentar tem se esforçado para garantir a liberação de mais recursos para a melhoria e o aparelhamento do SUS no Acre.

“O esforço que temos feito junto ao Ministério da Saúde é muito grande. Entendemos que nesse momento devemos nos unir, todos, para vencermos essa pandemia. O governo do Acre e a população conta com meu total apoio” concluiu a parlamentar.