Thiago Caetano diz que a melhor vacina contra o coronavírus é Jesus

Neste domingo, 16, o engenheiro Thiago Caetano, e ex-secretário de Infraestrutura e de Assuntos Estratégicos do governo Gladson Cameli (Progressistas), usou a sua página do Facebook, para afirmar que a “melhor vacina e prevenção contra o coronavírus é Jesus”.

Em sua página, Caetano, citou textos dos evangelhos de Mateus e Marcos.

“Pegarão serpentes com as mãos; e, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal(…)”(Marcos, 16:18).

“”E, não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes, aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça? Estão todos contados. Por isso, não temais! Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também Eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus.”(Mateus, 10:28-33)

Thiago foi exonerado no último dia 5 de Março, ele saiu do governo com a relação abalada com Gladson Cameli. Atualmente, Caetano voltou a trabalhar no DNIT, onde é servidor concursado.