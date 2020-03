Setor público do Acre tem 55,9% de pessoal com nível superior

A qualificação em nível superior dos servidores públicos do Acre saiu de 36,1% no 3º trimestre de 2012 para 55,9% no 3º trimestre de 2019 levando em conta o total de ocupados no Estado. Já no setor privado, o percentual que era de 4,5% foi para 8,6% no mesmo período.

Ou seja: o serviço público acreano atrai a imensa maioria dos trabalhadores com nível superior. Apenas uma pequena fatia, a 3ª menor do País, segundo um levantamento adquirido e publicado neste domingo (15) pela Folha de São Paulo junto à Consultoria Idados, atua nas empresas particulares.

Roraima, Brasília e Acre são os três locais onde a concentração de qualificados é maior em ocupados com ensino superior em todos os setores.

Outro levantamento, este do ano passado, mostrou que o Governo do Estado tinha 35,2 mil servidores estaduais, o 2º maior quantitativo do País à época, começo do governo Gladson Cameli. Naquele período, 4% eram ocupantes de cargo comissionado.

Acre e Brasília empataram com 46% de seus servidores com nível superior, número próximo do Idados. A diferença é que o levantamento da Idados contempla todos os níveis de funcionalismo.

Saiba mais: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/setor-publico-drena-mao-de-obra-com-alta-qualificacao-no-brasil.shtml