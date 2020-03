Professora Regiane Ribeiro é a pré-candidata a prefeitura de Plácido de Castro pelo PT

Convidada por educadores, gestores públicos e trabalhadores rurais, a professora Regiane Ribeiro aceitou o desafio de ser pré-candidata a prefeita de Plácido de Castro, pelo Partido do Trabalhadores (PT).

O anúncio foi feito no último sábado, 14, durante o encontro do PT, que contou com a presença de dirigentes municipais do partido, do ex-senador Jorge Viana, do deputado estadual Daniel Zen, do presidente do PT/Acre, Cesário Braga, e do ex-prefeito Paulinho Almeida.

A professora Regiane Ribeiro, que já foi secretária municipal de Educação e dirigiu o Núcleo Estadual de Educação, em Plácido, entra para a disputa com grandes chances de ser eleita, por sua competência de gestão.

“Fico extremamente honrada com o convite. Sabemos que nossa cidade está sendo muito maltratada pela atual administração e que precisamos unir forças para recuperá-la. Farei uso de toda a minha bagagem de experiência, caso seja a vontade de Deus e do povo que eu possa trabalhar para reconstruir Plácido. Quero dar dignidades aos servidores públicos e promover a geração de renda e emprego”, disse Regiane.

Durante o encontro, Jorge lembrou o trabalho realizado na cidade de Plácido de Castro em seu governo.

“Quando assumimos o governo em 1998, nos esforçamos muito para ajudar a cidade, fizemos a AC-40, hospital, avenida principal da cidade, instalamos o ensino médio, construímos escolas, cuidamos dos ramais e da eletrificação rural. Além de muitas outras obras que auxiliaram no crescimento da cidade, porém, por falta de cuidado, hoje, está tudo sucateado, acredito no potencial da professora Regiane para ajudar a mudar essa realidade”, enfatizou Jorge.