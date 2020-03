Por conta do coronavírus, prazo para entrega de documentos do Prouni é estendido 

Inscritos podem entregar documentação até o dia 20 de março

Em virtude do fechamento de diversas instituições por causa do coronavírus, o Ministério da Educação (MEC) adiou o prazo para a entrega da documentação dos candidatos inscritos na lista de espera do Programa Universidade para todos (Prouni). Agora, os estudantes têm até 20 de março para comparecer às instituições superiores de ensino.

A princípio, o prazo estabelecido no edital seria entre 13 a 16 de março, entretanto, o novo calendário foi divulgado na edição da última sexta-feira (13) do Diário Oficial da União.

Lista de espera

A lista de espera é uma possibilidade de ingresso no Prouni para os estudantes não selecionados na primeira e segunda chamadas regulares do programa. Logo, é uma oportunidade para os estudantes a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019.

Você sabe o que é coronavírus?

O Covid-19 faz parte de uma associação de vírus que causam infecções respiratórias. Normalmente, essas infecções causam sintomas semelhantes a um resfriado, mas em alguns casos podem ocasionar consequências mais graves. O novo agente do vírus foi descoberto em dezembro de 2019 após casos registrados na China.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil