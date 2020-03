Por causa do coronavírus, governador e secretários não devem se ausentar do Acre nas próximas semanas

O coronavírus nem chegou ao Acre e já é dono de uma façanha. O vírus que se tornou uma pandemia e preocupação em todo o mundo vai fazer com o que o governador Gladon Cameli fique mais tempo em solo acreano.

Durante coletiva na manhã desta segunda-feira, 16, Gladson anunciou medidas de prevenção à doença. Uma das determinações é a suspensão de todas as viagens de integrantes do primeiro escalão de sua equipe. O governador acreano cancelou suas próprias agendas fora do Acre.

Gladson, durante o primeiro ano de seu governo, recebeu muitas críticas por se ausentar em demasia do estado. O governador, por sua vez, sempre disse que é preciso buscar recursos e parcerias fora do Acre e que enquanto não “consertar” os estragos nas finanças do governo vai continua viajando com o “pires na mão”, principalmente para Brasília, onde são decididos os investimentos do governo federal.