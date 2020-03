Polícia Civil prende acusado de assassinato em Rodrigues Alves

No início da manhã desta segunda feira, 16, as Polícias Civil e Militar prenderam no Ramal São Paulo 2, em Rodrigues Alves, Antônio Carlos Penha, acusado da morte de Aldevir do Nascimento, com um tiro.

O delegado José Obetânio explica que Antônio Carlos afirmou que o tiro de garrucha em Aldevino foi acidental durante uma caçada , mas a vítima tinha escoriações na cabeça.

“Com as marcas na vitima só a investigação vai apontar a verdade”, citou o delegado.