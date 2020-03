Petecão diz que Bolsonaro ajudaria mais o Brasil se ficasse calado

Em Cruzeiro do Sul, falando da crise entre Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e David Alcolumbre, o primeiro secretário do Senado Federal, Sérgio Petecão, disse que o presidente Bolsonaro ajudaria mais o Brasil “se ficasse calado”.

Petecão disse que o Congresso não tem interesse em parar o país e que o presidente “cada vez que se manifesta arruma confusão”, ressaltou afirmando ainda que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia “gosta muito é de mídia”.

O senador volta nesta segunda-feira, 16, para Brasília, onde foi chamado com urgência. Vai tratar das medidas que serão adotadas pelo senado com relação ao coronavírus. Já anunciou que as visitas e grandes reuniões estão suspensas.

POLÍTICA NO JURUÁ

Sobre a política em Cruzeiro do Sul, Petecão já garantiu a formação de chapa completa do PSD para a eleição municipal de outubro. O partido tem dois pré candidatos a prefeito: O advogado João Tota Filho e o professor universitário e ex-deputado federal, Henrique Afonso. “O PSD é o primeiro a ter aqui em Cruzeiro do Sul uma chapa completa e temos dois ótimos nomes pra prefeito “.