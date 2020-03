Moro cria Sistema de Inteligência para combater crime organizado

O ministro da Justiça, Sergio Moro, assina a portaria 115, de 13/3/2020, que institui o Sistema Nacional de Inteligência de Apoio no Combate ao Crime Organizado.

Trata-se de um sistema de informação composto por dados de inteligência que tenham relevância no enfrentamento às organizações criminosas, compartilhados entre as agências de inteligência das seguintes instituições e órgãos: diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Departamento Penitenciário Nacional; Agências de Inteligência das Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou estruturas congêneres; Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal; Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e Sistemas Penitenciários dos Estados e do Distrito Federal.