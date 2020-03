Lavar as mãos com água e sabão tem o mesmo efeito do álcool em gel

Muitos acreanos têm se deslocado para farmácias, drogarias e supermercados a procura de álcool em gel. O produto, que antes não era considerado essencial para muitos, nas últimas semanas voltou a ganhar importância devido ao surto do novo Coronavírus (Covid-19).

O vírus têm ganhado as principais capas de jornais do país e domina as rodas de conversas de quase todos os acreanos. Muitos acreanos reclamaram que, nas últimas semanas, perceberam um aumento considerável no preço do álcool em gel. Segundo informações repassadas ao ac24horas, o aumento dos preços será alvo de investigação por parte do Procon/Acre e do Ministério Público do Acre (MPAC).

Só que você sabia que, não necessariamente, precisa do álcool em gel para se proteger do coronavírus? É isso mesmo, o médico infectologista, Eduardo Farias, falou em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 16, acerca de medidas simples, mas que é tão eficaz como o uso do álcool em gel.

“Você que tá preocupado porque está faltando álcool em gel nas drogarias e supermercados. Eu quero dizer que se você lavar sua mão bem lavada com água e sabão, você vai tá prevenindo tanto quanto usando o álcool em gel. Portanto, não se preocupe e lave com água e sabão”, afirmou em vídeo.

Veja o vídeo: