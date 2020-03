Jéssica Sales entrega veículos e recebe homenagem em Assis Brasil

Em reconhecimento aos importantes investimentos que destinou ao município, o prefeito Zum (PSDB), presenteou a parlamentar com uma placa de agradecimento. A solenidade de entrega da honraria, aconteceu nesse sábado, 14, na Câmara de Vereadores do município, com a presença de inúmeras autoridades e população em geral.

Feliz com o reconhecimento, Jéssica Sales, agradeceu a homenagem, falou do compromisso de continuar sendo uma Deputada Federal Municipalista e garantiu a destinação de mais recursos ao pequeno município, localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia.

“Tenho pautado meu mandato a serviço da população. Por isso faço questão de conhecer cada município, conferindo de perto as necessidades das administrações, e sobretudo os grandes anseios do povo. Faço isso porque acredito e defendo que este é o jeito certo de fazer política. Receber esse reconhecimento em Assis Brasil, é a prova de que estou cumprindo meu dever em todo o nosso estado”, afirmou Jéssica bastante emocionada.

O presente foi uma surpresa para a parlamentar, que estava no município cumprindo mais uma importante agenda de trabalho. Jéssica Sales entregou um micro-ônibus e uma van ao município, garantidos por meio de emenda parlamentar de sua autoria. Os veículos vão dinamizar os trabalhos da Secretaria de Assistência Social, especialmente no apoio aos idosos.

“Jéssica teve aqui em Assis Brasil, apenas 11 votos. Pela votação ela poderia nem se importar em nos ajudar, já que que foi eleita pelo Juruá, distante quase mil km daqui, onde se concentra o seu reduto eleitoral. Mas ela é diferente de outros parlamentares do nosso estado. Visita os municípios regularmente e no gabinete em Brasília sempre nos recebe de braços abertos. Só tenho agradecer e aqui fazer publicamente este justo reconhecimento a quem de fato merece nosso respeito e consideração”, afirmou o prefeito Zum, durante discurso por ocasião da homenagem feita a jovem parlamentar acreana.

