IFAC de Sena Madureira irá ofertar 35 vagas para curso de libras; inscrições na quinta-feira

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou nesta segunda-feira, 16, o edital que trata de processo seletivo para membros da comunidade externa e alunos egressos, que queiram aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras), nível intermediário. Serão ofertadas 35 vagas.

O curso é presencial, com carga horária de 160h, ofertado no período de abril a novembro, 6 horas semanais, nos dias e horários definidos pela Coordenação de Núcleo do Centro de Idiomas do Campus de Sena Madureira (AC).

O candidato deverá ter, no mínimo, o ensino médio incompleto e também deverá ter concluído o curso básico de Libras, com carga horária mínima de 100h.

As inscrições irão começar a partir desta quinta-feira, 19, e encerram na sexta-feira (20). Os interessados deverão realizar sua inscrição, presencialmente, no Registro Escolar do Campus Sena Madureira, no período determinado no cronograma deste Edital, no horário de 07h às 11h e das 13h às 17h

Para fazer a inscrição, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, é preciso levar original e cópia da identidade, CPF (ou CNH) e comprovante de endereço atual.

Para mais informações, clique aqui.