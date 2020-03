Governo presta homenagem a Orleir Cameli, que faria aniversário hoje

O Governo do Acre produziu um vídeo de quase trinta minutos de duração para homenagear o ex-governador Orleir Cameli nesta segunda-feira, 16 de março, data do nascimento do tio do atual governador, Gladson Cameli.

“Barão” como era carinhosamente conhecido o empresário Orleir Messias Cameli morreu em Manaus no dia 8 de maio de 2013. Amigos, familiares e correligionários prestaram depoimento acerca da pessoa que foi Orleir Cameli. “Justo e trabalhador”, foi um dos significado dados a ele no vídeo.

“Em 1998 fui homenageada com meu nome em uma escola no bairro da Cobal”, disse Maria Lima, professora aposentada muito querida pelo então governador.

A literatura lembra que Orleir era descendente de libaneses que se fixaram na região amazônica no início do século, e ele dedicou-se, desde muito cedo, aos negócios de seu pai, empresário madeireiro e do ramo da construção civil.

Ingressou na política filiando-se ao Partido Progressista Reformador (PPR), em cuja legenda se elegeu prefeito de Cruzeiro do Sul nas eleições municipais de outubro de 1992. Tomou posse em janeiro do ano seguinte e em março de 1994 desincompatibilizou-se do cargo para disputar as eleições ao governo do Acre e iniciou seu mandato em janeiro de 1995, em substituição ao governador Romildo Magalhães.

“Lembrar de Orleir Cameli é lembrar de época de muita esperança”, relata Irmã Simone, de Cruzeiro do Sul, que inclusive buscava conselhos com o político cruzeirense.

Veja o vídeo: https://www.facebook.com/governodoacre/videos/1038890193149726/