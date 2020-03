Governo cria experiência para atendimento às grávidas e mães com filhos pequenos

O Governo Federal instituiu nesta segunda-feira (16) o Projeto Piloto “Mães Unidas” no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem a finalidade de oferecer apoio relacional às gestantes e mães de crianças com até dois anos de idade, por meio do acompanhamento de mães voluntárias.

Além disso, o objetivo é também promover o fortalecimento de vínculos familiares, a saúde e a cidadania dessas mulheres e crianças.

O projeto começa por Goiânia, Aparecida de Goiânia; e Anápolis. Se for bem, será levado a todo o País.

O projeto contará com sistemática de monitoramento e avaliação, por meio indicadores que serão subsidiados pela coleta sistemática de dados, bem como avaliações periódicas e divulgação dos resultados.

Veja: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-629-de-13-de-marco-de-2020-248071035