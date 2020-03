Escola em Cruzeiro do Sul dispensa alunos gripados e que tenham voltado de viagens

Os alunos do Instituto Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul, que estiverem gripados, voltando de viagem ou que alguém da casa tenha voltado de viagem, devem ficar em casa entre 7 a 14 dias. Os que forem à aula deverão usar máscaras.

No Instituto estudam 729 alunos do Jardim de Infância ao Ensino Médio e o objetivo das medidas, segundo a diretora, irmã Gabriela, “é resguardar os estudantes e funcionários. Se o estudante pegou a gripe aqui poderá vir de máscara mas se foi fora é melhor que fique em casa. Mesmo que não haja o coronavírus mas gripada a criança fica debilitada e com a imunidade baixa”, ressalta a religiosa.

Os pais aprovaram a medida. O empresário José Luís Costa que tem dois filhos na instituição de ensino afirma que a segurança de todos é o mais importante no momento. “Teve criança ou os pais que foram pro exterior e essa medida da direção protege a todos. Depois haverá reposição das aulas e ninguém fica prejudicado”, pondera ele.

O Instituto Cultural Orfanológico Santa Teresinha, foi fundado em 3 de outubro de 1938 e começou a funcionar em 1939. Já foi um internato e atualmente é particular e o mais tradicional do Vale do Juruá.