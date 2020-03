Emergência: governador de Rondônia suspende aulas e eventos com mais de 100 pessoas

O governador Marcos Rocha decretou situação de emergência em Rondônia por 180 dias por conta do avanço do coronavírus no Estado. O decreto 24.871 foi disponibilizado no SEI do Governo e confirmado pelo RONDONIAGORA.

As decisões são bem abrangentes, como a suspensão de aulas em instituições públicas e privadas, além de treinamentos, eventos ou reuniões com mais de 100 pessoas por 15 dias, podendo ser prorrogado. Por igual período também ficam suspensas atividades coletivas de cinema e teatro e viagens oficiais.

As medidas atingem ainda os servidores públicos, que poderão trabalhar em casa. Poderá haver requisição dos que estão em férias, licença ou cedência. O acesso aos órgãos do Governo fica vedados por 15 dias,

