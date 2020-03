Em vídeo, bispo Edir Macedo diz que coronavírus é “inofensivo” e “tática de Satanás”

O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, divulgou via redes sociais neste domingo (15.mar.2020) 1 vídeo onde diz para fiéis não se preocuparem com o novo coronavírus. Segundo ele, a doença é “mais uma tática de Satanás” e da mídia para causar pânico nas pessoas.

“Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”, afirma Macedo.

No início do vídeo, o bispo diz que tem “excelente notícias” e que “vêm de 1 médico, 1 cientista que tem a falar a respeito do coronavírus”. Ele defende que todo o pânico em torno do coronavírus é causado pela mídia e que “não condiz com a realidade”. Macedo também fala que as divulgações sobre o coronavírus têm interesse econômico.“Por trás dessa campanha toda de coronavírus existe 1 interesse econômico. E onde há 1 interesse econômico… aí tem”, diz.

O depoimento do patologista Ben Schmidt, divulgado pelo médico no YouTube, e que aparece no vídeo de Macedo, diz que o vírus “está muito longe de ser letal” e “não faz mal a ninguém”.

“A gente morre de tantas coisas, mas de coronavírus a gente não morre. Não morre porque Deus não quis”, diz o médico, contrariando dados divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Ele excluiu o vídeo depois de ser acusado de disseminar informações falsas.

Depois do depoimento de Schmidt, Edir Macedo reforça as informações, alegando que seriam de 1 especialista. “Fica aí o recado do doutor, que é 1 cientista e que tem fundamentos científicos para falar o que ele falou com certeza. Então, minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus”, finaliza.

Fonte: PODER 360