Em Cruzeiro do Sul, há três casos suspeitos de coronavírus

A direção do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul não confirmou, mas uma profissional de saúde afirmou ao ac24horas que três pessoas que estiveram fora do Acre realizaram exame de coronavírus na unidade hospitalar nesta segunda feira,16. São dois homens e uma mulher.

Um dos homens, que é funcionário publico, voltou da Europa há menos de 14 dias e apresentou sintomas gripais. Outro homem que teve contato com ele também teve os sinais de gripe e fez o teste. A mulher esteve em outro Estado e tem dor de garganta e coriza. Os três aguardam o resultado dos exames em casa.

A profissional de saúde descartou notícias de que um dos homens teria ficado no isolamento do Hospital do Juruá.