Devido ao coronavírus, OAB remarca 2ª fase do Exame da Ordem para 31 de maio

Na manhã desta segunda-feira, 16, o presidente da OAB/AC, Erick Venâncio, usou o seu Instagram, para comunicar o adiamento da segunda fase do Exame de Ordem devido ao surto do novo Coronavírus (Covid-19).

A Coordenação Nacional do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu pela alteração do Exame da Ordem, após receber recomendação emitida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que classificou na última semana o novo Coronavírus (Covid-19) como uma pandemia.

A prova que irá ocorrer no dia 5 de maio, foi remarcada para o dia 31 de maio de 2020.