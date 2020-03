Deputada Mara Rocha se afasta da presidência regional do PSDB

A deputada federal Mara Rocha está se licenciando da presidência do diretório regional do PSDB para dedicar-se mais ao mandato em Brasília e no Estado do Acre. “Entendo que não é justo, nem comigo nem com o PSDB, não estar inteiramente presente no partido, ainda mais em momento tão sensível para nossas pretensões futuras. Diante disso, tomei uma decisão sobre a qual tenho total responsabilidade: irei me licenciar do cargo de presidente do PSDB/AC, nos termos do artigo 41, § 4º, do Estatuto do partido”, explicou Mara Rocha em carta dirigida aos tucanos do Acre.

A parlamentar completa que não se trata de uma decisão fácil mas ela faz o que entende como o melhor para o PSDB acreano. “Esta não é uma decisão fácil, mas tenho que pensar no que é melhor para o Partido. Um mandato mal conduzido será um calcanhar de Aquiles para os nossos candidatos e, por outro lado, uma presidente ausente será um desserviço para eles”, afirma.

Mara se afasta em um momento de avanço do PSDB, que tem grande possibilidade, neste momento, de fazer um bom número de eleitos nas grandes cidades do Acre,inclusive em Rio Branco.