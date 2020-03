Coronavírus: Ufac e Unimeta suspendem aulas por 15 dias

Com o avanço do novo coronavírus em diversos estados do país e mundo a fora, a Universidade Federal do Acre e a Unimeta decidiram suspender as aulas. Outras instituições como Uninorte ainda não se pronunciaram na noite desta segunda-feira, 16, mas tudo indica que deve seguir a decisão de outras instituições de ensino. A lista das instituições será atualizada ao longos dos dias.

No Acre, ainda não existe nenhum caso da doença confirmado. Das mais de 20 pessoas testadas no Estado, todos deram negativos para o coronavírus. Desse total, 8 apresentavam todos os requisitos da doença, mas foram descartados através de testes.

Em nota, a Unimeta comunicou que as aulas estão suspensas por 15 dias, a partir desta terça-feira (17).

“A medida de emergência tem como objetivo evitar as aglomerações e possíveis proliferações do novo Coronavírus”, em Nota.

O presidente do DCE, Richard Brilhante, usou o Twitter na noite desta segunda-feira, 16, para afirmar que a Ufac irá suspender as aulas imediatamente. Segundo ele, a instituição deverá publicar uma Nota com mais informações em breve.

“A Ufac tomou a decisão acertada de suspender as aulas imediatamente. A reunião, que considerou critérios técnicos e sociais, terminou agora pouco. A Nota com mais informações será divulgada no site da Ufac”, escreveu.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira, 16, no Palácio rio Branco, o governador Gladson Cameli afirmou que é “inevitável o coronavírus chegar ao Acre”.

Cameli disse que não buscou antecipar o debate devido a seriedade do assunto. “Nós iremos tomar todas as medidas cabíveis para se a gente possa evitar qualquer situação. Ainda não foi detectado nenhum caso. Eu mesmo participei das reuniões. Os exames que estão feitos aqui tem o prazo de 24 horas para da o diagnóstico. Para vocês verem que estamos usando todo tipo de tecnologias”, disse o governador.