Bombeiros demoram mais de 6 horas para resgatar homem com AVC em ramal

Resgatar vidas não é fácil. Além da situação do paciente e a necessidade de correr contra o tempo na maioria dos caso, os bombeiros se deparam com outros obstáculos. Exemplo foi o que aconteceu neste domingo, 15, em Cruzeiro do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um homem no Ramal do Havaí, na região do Paraná dos Mouras. Só que para chegar até onde estava Antônio Honório de Lima, 67 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), os bombeiros, mesmo em uma caminhonete traçada gastaram mais de 6 horas. Detalhe, a localidade fica pouco mais de 130 quilômetros da cidade de Cruzeiro do Sul, mas a lama dificultou e muito o resgate.

Após ser resgatado, Antônio foi entregue aos cuidados médicos no Pronto-Socorro de Mâncio Lima.

Com informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.