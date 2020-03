Bloqueio de motoristas na BR-364 seria contra taxas cobradas pela Ageac

A Polícia Rodoviária Federal não obteve maiores detalhes do bloqueio que motoristas de Feijó e Tarauacá realizaram na BR-364 nesta segunda-feira (16). Segundo consta, os motoristas protestavam contra as taxas cobradas pela Agência de Regulação de Serviços do Estado do Acre (Ageac), consideradas abusivas.

A Ageac foi consultada mas não enviou resposta sobre a motivação do manifesto até o fechamento desta nota.