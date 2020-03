Angelim, o síndico!

O ex-secretário de Ação Social do governo Edmundo Pinto, Raimundo Angelim, aparece bem situado na disputa pela prefeitura de Rio Branco, muito embora não vá ser candidato. O fato de está muito bem-conceituado (e o PT, não) tem uma razão de ser, uma lógica. Ele migrou para o PT a convite do então governador Jorge Viana. (O Carioca quase apanha na reunião para convencer os petistas radicais a aceita-lo no partido, foi um Deus nos acuda). Depois, para que fosse candidato a prefeito em 2000 outra guerra. Em 2002, foi eleito o deputado estadual mais votado com apoio do Jorge. Se afastou para ser secretário de Estado. Em 2004, venceu as eleições de prefeito e em 2008 foi reeleito no primeiro turno. Em 2014, se elegeu deputado federal. Já em 2018 foi varrido na onda do antipetismo.

Pode se afirmar que Raimundo Angelim foi um prefeito de todos (talvez o melhor da história de Rio Branco) extrapolando as fronteiras do PT. Pavimentou bairros inteiros, investiu muito em trânsito, educação, saúde, esporte, lazer e agricultura. Reconstruiu o novo Horto Florestal, a Rodoviária Internacional, o CEASA, unidades de saúde, escolas e creches, bem como a Usina de Tratamento de Resíduo Sólido (UTRE). Fez uma verdadeira revolução valorizando o movimento comunitário, orçamento participativo, o Plano Diretor da Cidade (vou parar por aqui…mas, teria mais). Nunca teve uma denúncia de corrupção. Como ele mesmo se definia: “Não sou político, sou técnico; um prefeito é um síndico da cidade”. O PT não viu o que o povo vê!

“Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão”. (Salomão)

. Do Angelim eu posso falar, fui vereador de sua base de apoio nos dois mandatos; no 2º cheguei a ser seu líder na Câmara Municipal.

. Aliás, tinha um bom time de 14 vereadores (situação e oposição)!

. Não existia oposição raivosa, muito menos uma base alienada dos problemas da cidade e da política.

. A prefeita Socorro, o professor Minoru tem um pouco do seu estilo, são muito parecidos porque beberam na mesma fonte: a Ufac!

. Isto, sem desprezar os demais candidatos que, aliás, tem bom perfil como Pedro Longo, Jamyl Asfury, Sanderson Moura, Vanda Milani, Jarbas Soster, Fernando Zamora e outro que virão.

. É que estou me referindo ao ambiente acadêmico!

. Aprendi muito com o artigo do economista Orlando Sabino este ac24horas, já arquivei para ruminar.

. Entendi, por exemplo, que as despesas de pessoal aumentaram em 2019 em função do pagãmente do restante do 13º salário e rescisões oriundas de 2018.

. Que o governo Gladson Cameli precisará lançar um programa de investimentos para estimular a iniciativa privada e o crescimento econômico.

. O estado continua sendo a velha locomotiva que puxa os vagões da economia.

. “As pessoas são vão entender a gravidade do corona vírus quando os hospitais estiverem lotados, os pais e os avós morrendo”. (De uma médica no Fantástico).

. Isolamento social é a solução para evitar o aceleramento dos casos; cancelar até aniversário de crianças e proteger os idosos.

. Medidas certas nos protegerão do vírus letal corona!

. A Igreja Evangélica Bola de Neve já orientou todos os fiéis; o templo é borrifado antes e depois dos cultos e os irmãos ungidos com álcool gel nas mãos e braços.

. Alguns pastores (Edir Macedo é um deles) está afirmando que o corona vírus não faz todo esse mal que o mundo alardeia.

. Bem que o bispo poderia passar uma temporada no norte da Itália.

. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta!

. A fé, segundo os pais da igreja, é inteligente e não burra!

. “Esteja pronto para explicar as pessoas a razão de vossa fé”, Paulo, Apostolo de Cristo.

. Razão pela qual orar, cantar e aplicar na vida o Salmo 91 é muito importante!

. Prossigamos!

. Bom dia!