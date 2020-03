Advogada pode ser o primeiro caso de coronavírus no Acre

A possibilidade do primeiro caso de coronavírus no Acre tem se tornado uma verdadeira fábrica de Fake News. Quase que diariamente chega a notícia da “confirmação” do primeiro caso, o que sempre é negado pela Secretaria Estadual de Saúde.

O ac24horas conversou com a advogada que falou sobre seus sintomas e confirmou que aguarda o resultado de exames. Confirmou ainda ser de sua autoria uma mensagem enviada à um grupo de Whatsapp sobre seu estado de saúde onde ela explica toda a situação.

“Colegas, sei que anda circulando a notícia de que eu estaria com o diagnóstico de covid-19 confirmado. As informações são desencontradas e fantasiosas. De fato estou com uma gripe muito forte. Já fiz os exames necessários exigidos pela vigilância sanitária. Aguardo os resultados dos exames pra emitirmos uma nota oficial. Estou em casa a fim de evitar contato com todos. A Diretoria está aguardando o resultado oficial da vigilância que sairá nas próximas 48h. Manteremos todos informados. Repito: estou com sintomas de gripe forte”, disse.

Ocorre que Isabela assim como outras advogadas acreanas participaram em Fortaleza, capital do Ceará, da Conferência Nacional da Mulher Advogada entre os dias 5 e 6 de março, com a presença de representantes de todo o país.

A própria conferência divulgou uma nota confirmando que uma das participantes teve resultado positivo para coronavírus. Tanto que a OAB nacional cancelou todos os eventos e reuniões até o próximo dia 31 de março.