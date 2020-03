Acre já fez 20 testes contra coronavírus e Estado segue sem casos

O Acre já realizou testes contra o Coronavírus em 20 pessoas desde o início da epidemia no Brasil. Desses, oito passaram a uma segunda fase dos testes e todos deram resultado negativo para Covid-19.

Neste domingo, 15 de agosto, mais cinco casos suspeitos foram descartados. Ou seja: o Acre segue sem casos confirmados de Coronavírus mas o Governo do Estado segue ampliando as normas de enfrentamento à doença.

O infectologista Thor Dantas considera o momento de as pessoas evitarem a mobilidade social no Estado do Acre, não circular sem necessidade e se chegar de viagem ficar em casa por pelo menos uma semana para avaliar se desenvolve algum sintoma.