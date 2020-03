Sem casos confirmados, governo do Acre deverá propor “quarentena voluntária” a servidores públicos

A cúpula do governo do Acre deverá reunir a imprensa na manhã desta segunda-feira, 16, na sala de reuniões do Palácio Rio Branco para dar detalhes sobre um decreto que está sendo elaborado e deverá ser publicado no Diário Oficial nos próximos dias.

O ac24horas apurou que esse seria o primeiro decreto de vários que poderão ser expedidos nas próximas semanas com base no Plano de Contingência elaborado pela Secretaria de Saúde com apoio do Ministério da Saúde de combate a pandemia de Coronavírus que já registrou mais de 200 casos confirmados no país, espalhados por 14 Estados . O Acre já registrou até o momento 8 casos suspeitos, mas após testes, todas as amostras deram negativo.

Uma das principais propostas que que poderão está no documento oficial será a “quarentena voluntária”. A medida será direcionada a servidores públicos que apresentarem os sintomas do Coronavírus. Esse primeiro decreto ainda não será direcionado a população. Os decretos direcionados a população deverão ser expedidos assim que o primeiro caso for confirmado no Estado.

Todos os testes de Coronavírus no Estado serão encaminhados ao Centro de Infectologia Charles Mérieux na Fundação Hospitalar (Fundhacre), em Rio Branco.

Equipes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), policiais federais (PF-AC) e rodoviários federais (PRF-AC) e homens do Exército Brasileiro, que atuam na fronteira do Acre, vão ser capacitados pela Secretaria de Saúde (Sesacre) para atuarem na prevenção e combate do novo coronavírus.