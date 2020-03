Peru decreta isolamento social de 15 dias no país

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, informou na noite deste domingo (15) que o Conselho de Ministros aprovou um decreto supremo que declara estado de emergência nacional, por um período de 15 dias, como conseqüência do surto de Coronavírus (Covid-19) no país, o que implica isolamento social obrigatório.

Durante a Mensagem à Nação oferecida hoje à noite, ele afirmou que essa medida era o resultado de uma avaliação “séria e responsável” e depois de realizar reuniões de coordenação com ministros e autoridades dos três níveis de governo.

“Aprovamos por unanimidade no Conselho de Ministros um decreto supremo que declara estado de emergência nacional devido às graves circunstâncias que afetam a vida da nação como resultado do coronavírus.

Essa medida, que estará em vigor por 15 dias corridos, implica o isolamento social obrigatório de nossa população “, afirmou.

Vizinho do Acre, o Peru registrou até a noite deste domingo mais de 70 casos da doença.

