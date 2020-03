Jorge, Marcus e cúpula do PT aguardam decisão oficial de Socorro, mas já pensando no plano B

As principais lideranças do Partido dos Trabalhadores no Acre estiveram reunidos na manhã deste domingo na residência do ex-senador Jorge Viana, localizada no Vale das Corujas, na Chácara Ipê. A pauta principal do encontro foi as articulações visando as eleições de 2020.

Além de Jorge, participaram da prosa os ex-deputado federais Léo de Brito e Sibá Machado, o deputado estadual Daniel Zen, o vereador Rodrigo Forneck, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre e também os dirigentes Cesário Braga (presidente estadão do PT), Selma Neves (presidente do PT na capital) e o Francisco Nepomuceno, o Carioca. Angelim, Binho Marques, Aníbal Diniz e o deputado estadual Jonas Lima não participaram do encontro, mas foram comunicados sobre suas tratativas.

De acordo com o presidente do PT, Cesário Campelo Braga ficou pactuado que é importante que a direção estadual continue acompanhando a construção em todos os municípios das pré-candidaturas majoritárias do PT e o posterior diálogo sobre alianças.

” Precisamos constituir junto ao Diretório Municipal (DM) de Rio Branco um grupo de trabalho com os nossos três ex-prefeitos da capital (Marcus Alexandre, Raimundo Angelim e Jorge Viana) e com mais alguns companheiros e companheiras como a ex-vice Governadora Nazaré Araujo, com a finalidade de construir uma proposta do PT, para posteriormente ser dialogada com os aliados, sobre os desafios da cidade de Rio Branco”, explicou Braga.

Sobre a possibilidade de aliança com a atual prefeita Socorro Neri (PSB), a cúpula decidiu que aguardará uma decisão oficial da gestora, adotandk um tom mais ponderado com relação as últimas semanas, cujo o PT sondou Raimundo Angelim sobre a possibilidade de ser candidato.

“Em respeito a construção política de 2016, que elegeu o companheiro Marcus Alexandre e que posteriormente concedeu o mandato a prefeita Socorro Nery, deve aguardar uma posição oficial da prefeita antes de tomar qualquer decisão acerca da disputa das eleições 2020 em Rio Branco”, argumentou Braga destacando que o partido deve ter muita responsabilidade com o processo eleitoral na capital, já que ganhou as 4 últimas eleições municipais, sendo duas com Angelim e outras duas com Marcus.

“Precisamos manter a coesão e unidade interna e no campo progressista para enfrentar o cenário adverso e sermos uma ferramenta do povo acreano para enfrentar as dificuldades oriundas das decisões equivocadas do governo estadual e federal”, reforçou Braga.

Responsável por registrar a foto do encontro, o ex-senador Jorge Viana divulgou uma selfie em suas redes sociais. Ao ac24horas, Viana pregou ponderação e paciência sobre qualquer decisão a respeito do pleito em Rio Branco. “Vamos aguardar a decisão oficial da Socorro, com todo carinho e respeito, mas iremos trabalhar nossas estratégias, seja o plano ou plano B. Faltam duas semanas para uma definição seguindo o calendário eleitoral. Vamos aguardar”, disse o petista.