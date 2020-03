Jarbas: “Rio Branco é um bairro de São Paulo, se não cuida bem de um bairro, vai cuidar de quê”?

O Boa Conversa dessa semana, apresentado pelos jornalistas Luis Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira, entrevistou o pré-candidato a prefeito do Avante, empresário Jarbas Soster. Segundo ele, a economia do Acre afundou. “A construção civil vive um estado falimentar deixado pelos governos do PT”, diz argumentando que uma gestão eficiente na capital pode mudar esse quadro.

De acordo com ele, é necessário levar a experiência da administração empresarial para o setor público. Jarbas se define politicamente como um liberal conservador. Defende as reformas do presidente Bolsonaro e garante que Gladson quer governar, mas alguns políticos não querem deixar. Veja a entrevista completa:

