Final do Campeonato Acreano é interrompido por falta de luz

A decisão do primeiro turno do Campeonato Acreano 2020, entre Atlético Acreano e Galvez, neste domingo, 15, foi interrompido no primeiro tempo por falta de luz.

O repórter fotográfico do ac24horas, Sérgio Vale, registrou o momento em que alguns torcedores tentaram manter a partida de pé com as lanternas de seus celulares.

O apagão ocorreu durante os 30 minutos do primeiro tempo, após uma colisão entre um veículo e um poste de energia cair do lado de fora do estádio Arena da Floresta, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a partida foi remarcada para esta segunda-feira, 16, às 19h, no Arena da Floresta.

O campeão estará automaticamente na final do estadual, e irá assegurar um lugar nas competições nacionais da temporada 2021 como: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde.