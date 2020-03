Energisa propõe investir mais de R$ 300 milhões no Acre

Para 2020, a Energisa planeja investir R$ 3 bilhões, dos quais cerca de R$ 2,5 bilhões nas 11 distribuidoras do Grupo – R$ 830 milhões serão aplicados somente na Energisa Rondônia e Energisa Acre, R$ 315 milhões em projetos de transmissão de energia e R$ 110 milhões na Alsol Energias Renováveis, empresa adquirida em junho de 2019, segundo o Canal Energia.

Em informes do ano passado, as perdas totais consolidadas do Grupo Energisa nos 12 meses terminados em setembro somaram 5.762,9 GWh, representando 13,60% da energia injetada, praticamente estável em comparação com junho de 2019 e setembro de 2018. Sem a contabilização das novas empresas, as perdas totais representam 11,60% da energia injetada, ou 4.233,2 GWh.

Uma das concessões que mais contribuiu para a redução das perdas consolidadas no trimestre foi a Energisa Mato Grosso (EMT), que fechou o trimestre em 13,63%, uma redução de 0,76 ponto percentual em relação a setembro de 2018, e já abaixo do nível de perdas regulatórias. Já na Energisa Acre, houve uma redução significativa de 1,51 ponto percentual em comparação com setembro anterior. Ao todo, oito distribuidoras obtiveram um índice de perdas inferior à meta regulatória estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).