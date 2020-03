Criminoso invade casa e deixa três baleados, na Cidade do Povo

Uma tripla tentativa de homicídio foi registrada no início da noite deste domingo (15) em uma casa localizada na rua Franco Silva, na quadra 8C, casa 30, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

As vítimas feridas foram identificadas como Deusuite Pereira dos Santos, de 35 anos, R.J.V, de 16 anos e E.C.S, de 17 anos.

De acordo com informações de moradores repassadas a reportagem do ac24horas, as vítimas estavam na residência quando um homem não identificado, supostamente membro de uma organização criminosa, chegou em uma motocicleta factor, de cor preta, e em posse de uma arma de fogo invadiu a casa e efetuou vários tiros. Deusuite foi ferida com um tiro na perna que fraturou a canela; R.J.V de 16 anos, foi atingido com dois tiro nas duas coxas e E.C.S de 17 anos, ferido com um projétil em uma coxa. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares ao verem as vítimas feridas as encaminharam em um veículo a Unidade de Pronto Atendimento do bairro.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e conduziram os feridos ao Pronto Socorro de Rio Branco, todos em em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do criminoso, saíram em busca de prendê-lo, mas o autor do crime não foi encontrado.

O caso será investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).