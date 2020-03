Acreana Loren Medeiros passa em batalha do The Voice Kids

A acreana Loren Medeiros, de 11 anos, moradora de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, passou para a fase final do The Voice Kids. Ela integra o time do Carlinhos Brown.

A menina duelou com Brenda Gonçalves e Marília Tavares. Elas cantaram “Flagra” de Rita Lee. Na página oficial do Twitter do The Voice Kids, Loren Medeiros, contou um pouco da emoção.

“Acabei de sair do palco. Eu cantei com a Marília e a Brenda a música “Flagra” da Rita Lee. Eu tô muito feliz e quero muito agradecer as meninas. Elas cantaram muito bem. Foi um máximo, beijo!”, relatou emocionada.

Seis pequenos passaram para a fase final do programa.