Solidariedade lança missionária Fabrícia como pré-candidata a prefeitura do Bujari

Um café da manhã com produtos regionais e um grande ato de filiação marcou o início de uma aliança e o lançamento da pré-candidatura da missionária Fabrícia à prefeitura do município do Bujari. O evento aconteceu na manhã deste sábado (14) no Pampa Clube. Contou com a presença da deputada federal Vanda Milani e dos representantes Francisco Bessa (MDB,) Chico do Pólo (PCdoB), Valter Moura (Progressistas), além do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), representantes religiosos e líderes comunitários.

“Convidamos a missionária Fabrícia para esse desafio e estamos construindo essa aliança com lideranças fortes, comprometidas com o município do Bujari. Essa cidade precisa avançar. O Solidariedade está muito bem representado. Temos aqui pessoas da zona rural, famílias tradicionais, aqui nasce um grande projeto com as diretrizes nacionais do nosso partido que prega humanismo e desenvolvimento com sustentabilidade, estou muito feliz de estar aqui neste sábado” disse a deputada Vanda.

André Hassem representou o presidente do Solidariedade, Israel Milani, que cumpre agenda representando o Estado fora do Acre. Para ele, “a nova missão de Solidariedade no Bujari nasceu forte e vai agregar cada vez mais lideranças para ajudar o município crescer”, disse André.

Francisco Bessa, do MDB, destacou o encontro que para ele foi marcado pela presença de “pessoas de bem que buscam melhorias para o município”, comentou. Ao falar na Aliança, ressaltou que todos dialogam na formação de um grupo forte comprometido com bandeiras sociais e de progresso na cidade e no campo.

Chico do Pólo, que representou o PCdoB, disse que a aliança com o Solidariedade será cada vez mais fortalecida. “Saiba missionária Fabrícia que estamos juntos pra valer e que vamos consolidar esse projeto a cada dia, aqui foi dado o primeiro passo”, acrescentou Chico. Raimundo, presidente do PCdoB, tomou café com os militantes e a deputada federal Vanda Milani.

O Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) manifestou apoio às propostas apresentadas pelo Solidariedade. Dona Jô, ressaltou a necessidade de atenção ao produtor rural e destacou o trabalho das mulheres do movimento. “A Fabrícia como nós, acorda cedo, vai para batalha, é comprometida, dedicada. Precisamos de pessoas assim, sérias, honestas, do sim, sim, não, não”, enfatizou Jô.

Pedro Ribeiro, um dos moradores mais antigos da cidade, também fez questão de participar do ato. Ele defendeu um momento novo na política municipal com pessoas capacitadas a mudar a realidade do município. “É hora de termos um projeto que consolide políticas públicas voltadas para nossa juventude e o campo. Estou firme com essa nova missão”, disse Ribeiro.

A missionária Fabrícia falou de humildade e de uma caminhada de fé e carinho pelas pessoas e a cidade. “Estamos, com o apoio da deputada federal Vanda Milani e do nosso presidente Israel Milani, construindo um grupo com pessoas sérias. O Solidariedade é formado por trabalhadores, pessoas que acordam cedo e vão para a batalha ajudar a quem mais precisa. Deus está nesse projeto, eu acredito” disse Fabrícia.

A chapa de pré-candidatos a vereadores do Solidarieade foi apresentada a executiva estadual do partido. MDB e PCdoB apresentaram lideranças que fizeram questão de prestigiar o ato de filiação.